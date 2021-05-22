本土增400例「校正回歸」打散回上周！ 單日最高確診數5/17達406例

中央流行疫情指揮中心今指，因通報個案時會有時間差，及持續案例所造成的混亂，指揮中心為釐清案情，將上週400例本土個案視為「校正回歸」。台北市議員游淑慧狠酸，「校正回歸」就是「蓋牌認列」，批中央上週硬是「少報」400例，感覺和企業一樣，為了帳面美化還能緩列虧損。

游淑慧在臉書感嘆，校正回歸是個新名詞解釋，指揮中心今日公布國內323例確定病例，分別為321例本土及2例境外移入，另有400例本土個案為「校正回歸」上週各日個案，那網路上大家都在討論「校正回歸」是什麼玩意？

她說，她會翻譯為「蓋牌認列」，中央說400例本土「回歸上週個案」，也就是上週「少報」400例。感覺和企業一樣，財報為了帳面美化，有時還能緩列虧損。到底行政程序需要多久？上傳確認需要多久？21日的病例今天就能校正，為什麼15日也要遲至今天才一次校正？

但她仍強調，如她早上所言，這是之前感染的，不是新感染，所以不要恐慌囉。「再溫習下，我上週被1450攻擊的評論。」

(中時 )