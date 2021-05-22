防疫期間全台大眾運輸乘客減少，1名阿伯竟趁著公車上人少時，在座位上看色情影片，還將影片聲音公然播送；同車的1名女子甚至發現他將雙腳跨在手把上，疑似正在手淫，女子準備下車時，還聽見對方座位傳來「黏答答的水聲」，讓她事後檢舉痛批太噁心；許多網友則形容她的敘事模式很像寫小說，懷疑其真實性。

1名女網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，全台灣公車因為疫情乘客銳減，她在公車座位的斜前方發現1名中年男子在座位上使用手機，但手機卻傳來成人影片的聲音，還是擴音播放；她起初認為是文藝電影，還後來發現傳來的女子呻吟聲太久，不時還會聽到身體撞擊聲，她才確定對方是在看成人影片。

該網友的投訴曝光後，也有網友說常在公車上看到前方阿伯用手機看色情圖，鏡面就會反射手機畫面。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該女網友發現，如果車上有人上車，影片的聲音就會自動降低，她之後觀察該男子的座位，發現座位椅背靠到最後面，代表對方是可以透過縫隙看到她的，質疑對方是故意裸露給她看；而她望向對方時，竟看見對方將雙腳跨在隔壁座位手把上，疑似正在手淫，最後她在下車前經過對方時，還聽見「黏答答的水聲」。

該女網友之後告知司機，要求全車消毒，她事後PO文痛批「是說這也算防疫破口嗎？」許多網友則留言，「能把整個過程描述的如此鉅細靡遺生動活潑實屬不易」、「你打的文章我都快懷疑在看言情小說了」、「也太噁心了，應該從他的私密處踹下去」、「很多公車阿伯都會在車上看A片，但猥褻動作就太噁了」。

(中時新聞網)