政府高層批藍營上演全黨救一人 侯友宜：不知道哪位高層？ 16:112021/05/22 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。(本報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全國疫情升溫、三級警戒，關於媒體報導，政府高層指出，新北市府無法有效控制疫情，畫錯重點，藍營上演全黨救一人，還說中央不可能打壓侯市長，是對新北防疫心驚膽跳。對此，新北市長侯友宜回應，不知道哪位高層？ 侯友宜表示，謝謝大家關心，不知道哪位高層？任何的批評與指教都細心檢討，不知道哪為高層？面對防疫一起努力。 疫情大爆發又大停電 蔡政府臉超腫 港媒傻眼：怎沒人下台？ 全台二次大停電 侯友宜向市民說抱歉 (中時 ) #侯友宜 #高層 #全黨救一人 #藍營 #全黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 侯友宜轟封城指引模糊不清 陳時中：應早點提出來 15:222021/05/17 生活 雙北地區外出沒戴口罩 侯友宜：「拍照存證」就可開罰 16:482021/05/17 生活 比悲傷更悲傷... 124檔跌破319新冠防線 04:102021/05/18 財經要聞 社評／如何解兩岸「疫情之亂」的結 04:102021/05/18 焦點新聞 修憲委員會明日召開 召委提名綠營3人藍營2人 15:032021/05/17 政治 台電限電恐變常態 4天停電2次 總統再道歉 04:102021/05/18 焦點要聞 雙北疫情升溫 侯友宜急宣布：高中職以下停課至5／28 10:482021/05/17 生活 亞東醫院爆院內感染 侯友宜：明確知道感染源市民不用擔心 10:502021/05/17 生活 監院公布財產申報 鄭文燦存款增加逾千萬 侯友宜減少近6百萬 10:412021/05/17 政治 一周2停電 藍揪出台電官網「有鬼」：蔡政府信用破產、王美花下台 10:092021/05/18 政治 馬偕醫院「禁萬華、板橋者」遭批歧視 侯友宜：責成衛生局了解狀況 16:252021/05/17 生活 政治熱門新聞 陳時中「400校正回歸」宅神驚喊：不能這樣玩 網秒回：就是721 - 政治 400例本土病例「校正回歸」 趙少康嗆：簡直是世界級笑話 - 政治 陳時中喊400個本土病例要「校正回歸」 李艷秋揪出5疑點 - 政治 400例「校正回歸」地方沒通報？新北市說溜嘴：不是我們縣市 - 政治 教授轟蔡政府恐遭解聘？ 蔡正元酸「太笨了」指點一招：可成范雲 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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