全國疫情升溫、三級警戒，關於媒體報導，政府高層指出，新北市府無法有效控制疫情，畫錯重點，藍營上演全黨救一人，還說中央不可能打壓侯市長，是對新北防疫心驚膽跳。對此，新北市長侯友宜回應，不知道哪位高層？

侯友宜表示，謝謝大家關心，不知道哪位高層？任何的批評與指教都細心檢討，不知道哪為高層？面對防疫一起努力。

(中時 )