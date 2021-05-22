歌唱班成員中有夫妻相繼確診，兩人曾搭乘農事車輛至葡萄園幫忙，開車的53歲司機確診後，衛生局急尋曾經在上周搭乘該輛7人座休旅車的乘客。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣政府22日宣布確診案例再添4人，除了3人仍是葡萄盤商與歌唱班傳播鏈，另有1人為北部返回彰化後確診的大學生單一個案，葡萄歌唱班染疫鏈累計已有62人，彰化縣衛生局也公布一輛葡萄園農務工作車車牌，呼籲曾在特定日期時段搭乘的民眾主動通報並進行自主健康管理。

彰化縣長王惠美宣布，為杜絕防疫破口，5月23日起至5月28日，全縣餐飲場所全面禁止內用、不提供試吃，公共飲食區也不得用餐，防堵民眾近距離拉下口罩飲食交談，造成病毒傳播，必要時管制時間會再延長。

衛生局長葉彥伯表示，今年以來彰化縣累計確診73例，除了6例為單一個案，萬華家庭群聚5例，水果盤商傳播鏈累積已有62例，今天新增3人分別為葡萄盤商女兒的54歲婆婆、歌唱班成員中確診者的56歲妻子，日前確診的保險員已造成一名客戶染疫，今天再新增該客戶的36歲女性友人確診。

葉彥伯表示，彰化縣過去2日篩檢量都破千件，近日採檢陽性率皆低於1％，顯示疫情仍屬於可控制的範圍，感謝所有居家隔離民眾非常忍耐配合遵守相關措施，呼籲民眾確實遵守防疫規定。

他說，歌唱班成員中有一名農事工作者，他在農忙時期會搭乘農務用公務車，去葡萄園工作幫忙，他與妻子已經相繼確診，開車的53歲司機近日也確診染疫，衛生局初步已經掌握部分曾搭乘這輛車的工作者，但仍有一些無法確定，因此今天公布這輛銀色TOYOTA WISH、車號2762-RM，呼籲縣民鄉親特別注意。

(中時 )