本土增400例「校正回歸」打散回上周！ 單日最高確診數5/17達406例

指揮中心今宣布新增321例本土病例，另外有400病例校正回歸，引發網友熱烈討論，不少人一頭霧水，至指揮中心官方Line帳號「疾管家」，詢問「什麼是校正回歸」，孰料竟得到「這個問題我還不知道」，一票網友紛紛笑稱，「是不是忘了更新疾管家」。

指揮中心今召開記者會公布新增321例本土病例，另有400例校正回歸，回補到今天以前的確診數，「校正回歸」一詞在各大社群平台引發網友熱烈討論，有網友實際至指揮中心的官方Line帳號，詢問「請問什麼是校正回歸」時，沒想到疾管家竟回答「這個問題的答案我還不知道欸，你要不要先問我其他傳染病的問題？」《中時新聞網》實際到疾管家Line帳號，輸入同樣問題，也得到相同的答覆。

中時新聞網實際在疾管家輸入相關問題，得到驚人的答案。（圖／翻攝自疾管家帳號）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則解釋，通報方式都沒有改變，指揮中心一向是多少情況，回報多少事，因為通報確診有塞車的情況，為了紓解狀況，把原本的通報流程從20幾項，簡化剩8項，增加通報速度。

儘管指揮中心一再解釋，一大票網友仍不買單，「笑死，疾管家也還沒更新」、「指揮中心忘了更新疾管家」、「我文組但我看不懂」、「不敢說出721例」、「趕快更新疾管家啦」、「話術玩起來」、「每天都有新名詞」、蓋牌還跟你說，很誠實了啦」、「真的是全球獨家，校正回歸啦」、「滾動式增加確診病例」、「台灣獨有，好棒」。

(中時新聞網)