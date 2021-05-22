中央疫情指揮中心今(22日)公布400例「校正回歸」本土病例，新名詞聽得所有人霧煞煞。指揮官陳時中解釋，這400例是因為檢驗塞車才檢出，分別「校正」回5月17日至21日的個案數。對此，前台北市議員、金色力量黨主席童仲彥指出，高等量化統計都沒有教「校正回歸」，就連統計軟體也無法計算。

面對媒體詢問，到底何謂校正回歸？是否有改變通報方式？若有延誤的話，為什麼不是隔天公布，選星期六宣布？是不是怕影響股市。陳時中回答，沒想到這樣的情況，指揮中心一向是有多少報多少，前幾天醫療應變組副組長羅一鈞也有跟大家提過，通報有塞車現象，那為了因應這些狀況，把20幾項欄位簡化到8項，如此一來申報就會加快。

陳時中也說，這段時間不論是資源的準備、採檢站的設立、快篩安置、醫院及相關清空，都耗費相當多人力。指揮中心簡化申報程序，希望把相關累計數字報出來，與股市完全無關。

童仲彥今在臉書上發文表示，劍橋大學和性學博班的高等量化統計都沒有教「校正回歸」，他還貼出一份統計軟體SPSS的運用分析指出，SPSS無法跑「校正回歸」，他還忍不住在臉書上提問「以後國家考試會考嗎？」

網友們也留言回應，「誰曉得這校正回歸的各日期是真的？」、「了不起，學術創新！」、「校正回歸，台灣果然南波萬，驚不驚喜，意不意外」、「完了，以後統計學要多學校正回歸，名詞解釋」、「了不起，看好了世界，台灣只示範一次，校正回歸」。

(中時新聞網)