台中市22日單日新增11例確診個案。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

案3450是在豐原陽明大樓上班的是市府家防中心的女員工，市府公開足跡圖。(台中市政府提供)

中央流行疫情指揮中心22日公布本土病例再新增321例，其中台中市22日單日新增11例確診個案，其中有健身房教練、市政府員都染疫，另有3例跟朝陽科技大學夜唱團有關，截至目前共有11人確診；台中市累計本土確診案例有25例。

台中市副市長黃國榮指出，案3450是在豐原陽明大樓上班的是市府家防中心的女員工，該名染疫的同仁已經送醫救治，其他跟他同一間辦公室的同仁，已進行快篩並居家隔離，目前陽明大樓及周遭環境已清消完畢，該棟員工下周一，可以安心上班。

另案2514朝陽科大女學生13日晚間和朋友約20人至台中市東協廣場美樂地KTV夜唱，期間皆未佩戴口罩，17日出現相關症狀後採檢確診，夜唱團陸續有人確診，目前有，案2710、案2816、案2833、案2916、案2920、案2960、案3449、案2958隔壁包廂中國附醫男大生、案3446夜唱團同學室友、案3035室友母親及案2833同學等11人。

(中時 )