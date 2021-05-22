1名設籍北部的民眾10日即有發燒、腹瀉症狀，14日搭機回台東探視家人，20日因身體不適送醫並接受採檢，21日確診，台東縣衛生局天隨即啟動疫情及足跡調查，環保局也立即針對個案足跡地點進行環境清潔消毒，並匡列同住家人7名居家隔離及採檢。

台東縣衛生局表示該案為設籍北部民眾，該案5月10日在北部即有發燒、腹瀉等不適症狀，5月14日返回台東探視家人，即進行主動自我健康監測，並居住家中獨立空間且無外出，５月20日因身體不適情況仍未改善，夜間即由家人載送至醫院就醫並接受採檢，於5月21日確診為新冠肺炎個案，隨即由衛生局安排入住醫院負壓病房接受治療，並立即啟動疫情調查。

其間發現個案僅有住家及台東機場的足跡，並匡列同住家人7名進行居家隔離。後續衛生局防疫人員仍會持續進行疫調釐清，請民眾切勿恐慌，勿散布不實訊息。

縣長饒慶鈴強調，此個案於縣內相關足跡點皆已清消，縣府也採取最高規格防疫，自3級警戒起立即啟動村里長主動關懷計畫，主動關心外縣市返鄉民眾，建立旅遊史、接觸史等足跡資料。

(中時 )