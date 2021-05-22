基隆市今日新增9名確診案例，基隆市長林右昌沈重表示，成功市場日前已有1攤販確診，如今再添1例，後續情況令人擔心，且果菜批發市場今日有1對夫妻確診，由於還有部分批發中盤商在裡頭活動，他要求果菜市場全面停業一周至28日，加強清消、疫調。

林右昌說，這9名個案正在疫調當中。其中3人為市場攤商，1人在成功市場工作，2人則為果菜市場攤販，年約55歲左右，由於市場人潮擁擠又是密閉空間，市府決定擴大疫調，避免還在活動的批發商染疫，目前決定暫時停業至5月28日0時。

另1人則是某國立高3學生，15日發燒去診所就醫，隨後採檢確診，有鑒於當時還沒全面停課，市府正努力疫調當中。

此外，外界關心今早公布足跡的案3288，雖然在萬華工作，但為何確定自己遭感染？林坦言，她是茶室服務員，因為店內有一半以上的同事確診，20日才到部立基隆醫院進行檢測，21日確診，目前匡列2位同住家人。

(中時 )