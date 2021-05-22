蕭敬騰的YT節目《蕭房車》今上架精彩花絮。（喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰的YT節目《蕭房車》今上架精彩花絮。（喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰（老蕭）去年11月跨足youtube平台、開設節目《蕭房車》，無心插柳卻爆紅累積近千萬點閱，不少圈內朋友報名想上蕭房車一同出遊，對於第一季節目日前播出完畢，現正在大陸工作的老蕭表示：「我會認真思考第二季的可能性，也會繼續發想新的企劃來分享給大家」。他今釋出首季節目精彩花絮，希望藉此陪伴大家，鼓勵所有抗疫民眾放鬆心情，「不要過度焦慮，可以上《蕭房車》舒壓」。

防疫期間待在家中的同時，觀看Youtube影片成為排遣時間的選項之一，《蕭房車》節目內容由蕭敬騰搭著保母車，隨機在路上尋找路人進行真實互動，老蕭直言：「這些內容都是沒有set的喔，最難的地方也是節目最吸引人的地方。」第一季的八集節目日前播出完畢，今中午無預警上架精華幕後花絮，內容媲美完整節目，除了隨機路邊唱起卡拉ok，老蕭還親自下海幫與他長期合作的化妝師尋找白馬王子。

不少看完這集的網友敲碗希望節目可以繼續進行下去，老蕭除了感謝所有網友歌迷們大力支持，面對疫情突如其來的變化，他與團隊再次提醒大家戴口罩、勤洗手、自備消毒酒精、避免群聚，待在家中防疫的日子可以多追劇，也藉由《蕭房車》今天加碼推出的精華花絮，陪大家共度周末，老蕭說：「在這防疫的生活，大家都待在家裡進行居家防疫，所以除了前天520的晚上特別開直播與大家共度，更在今天加送一個驚喜，《蕭房車》幕後花絮獨家釋出，希望大家可以放鬆心情。」

(中時 )