中央流行疫情指揮中心今天(22日)公布新增321例本土病例，以及2例境外移入，另有400例本土病例是為「校正回歸」上週各日個案。資深媒體人李艷秋表示，這實在超過她的智慧，並揪出5個疑點，其中一點她質疑，現在才比對，是想拖過去，不要觸520霉頭的意思嗎？

指揮官陳時中表示，近一週因為採檢「塞車」，這幾天改善了，效率提升，便讓各處的病例「清倉」，清出了1萬多件採檢的舊案，因此一口氣增加400例的「校正回歸」。

李艷秋22日在臉書指出，陳時中説今天確診321例，另外400例要「校正回歸」前六日，這實在超過我的智慧，請各位大大幫忙解惑：1.所以今天確診數其實是321+400=721嗎？2.這400例原本是被暗槓，昨天才「漏夜」清出來的嗎？3.是「攤提作賬」、「多領少報」或「隱匿不報」的概念嗎？4.現在才比對，是想拖過去，不要觸520霉頭的意思嗎？5.台灣不大，又是科技島，通報系統竟然會「塞車」，你信嗎？

李艷秋酸說，以下請用「校正回歸」造句，比如宅在家肥了好幾公斤，還好可以把體重「校正回歸」到從前；我把年齡「校正回歸」平攤到從前，瞬間不再是大媽。辛苦陳時中了，每天記者會還要提供娛樂表演，反正大家防疫靠自己，就當宅在家的消遣吧。大家加油！我們可以渡過的。

網友接力酸說：「爾後被取締開車超速的部分，也可以主張校正回歸到之前各個未超速的路段」、「星期一，股市跌七百點，校正四百點 ，只跌三百點。但股民損益還是賠七百點！」、「我可以校正回歸電力需求量，其實不缺電的！」、「我在等2020總統大選開票數的校正回歸。」

本土增400例「校正回歸」打散回上周！ 單日最高確診數5/17達406例

(中時新聞網)