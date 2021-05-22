新冠肺炎疫情嚴峻，台中市今天新增11例確診者，引發人心惶惶。大甲區致用高中有教師指出，校方昨日召集全校約百名教職員工開會，指示到國中生家「招生」，校長陳添旺表示，有請教師先打電話詢問，若家長同意再去家訪，並沒有強迫。市府表示，致用高中違反規定將給予裁罰。

致用高中教師指出，校方在防疫期間召開室內會議，要求教師投入招生，31日前繳交家訪紀錄，還強調私校沒有公立學校優勢，坐以待斃等學生報名，要主動出擊招生，導致教師憂心有染疫風險。據了解，「致用高中家訪實施要點中」要求每位職員列出10位學生，教師需家訪10位國中生，職員需家訪5人。

致用高中校長陳添旺澄清說，開會大家都有戴口罩，座位有隔開距離，防疫會議除討論停課期間校務，順便談招生事項，因現在是招生黃金時期，指示教職員打電話給國中端家長是否願接受家訪，也請大家戴口罩並注意防疫，並無強迫一定要去國中生家。

台中市府表示，防疫期間教育部規定，公私立學校一體適用，沒有例外，致用高中違反相關規定，將給予裁罰。

(中時 )