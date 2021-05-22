今（22日）新增321例本土確診，加上400例校正回歸上周，8天累計確診病例達2537例。資深媒體人周玉蔻在臉書發文「好消息，也是獨家」訊息，稱國產疫苗已經開始進行三期實驗，順利的話，7月底、8月，疫情穏定可期。PTT股板網友驚喊：「獨家Co訊來了，高×買起來」。

周玉蔻表示，因本土確診人數增加，解決了遠赴國外才能做三期實驗的困難！中研院生醫所兼任研究員何美鄉透露，「國產疫苗已經開始進行三期實驗！」

周玉蔻依據國外疫苗的運抵時程及國產疫苗的緊急授權上市的時間推估，指出「一邊施打一邊進行三期人體實驗，一切順利的話。7月底、8月，疫情穏定可期。」

她po出獨家好消息，引發PTT股板網友熱烈討論，紛紛回應「Co訊來了 高X買起來」、「訊號->5月站穩萬六，6月緩漲萬七，7月噴出萬八」、「現在是來喊盤的嗎」、「降低散戶恐慌是好事」、「co姐有內褲線, 9成是真的…」。

還是有不少網友對國產疫苗沒信心，「2期結果還沒解盲 你就做3期也太扯」、「一邊施打一邊三期測試，靠腰那就是白老鼠阿」、「我ok打美國輝瑞，本土疫苗你先請」、「國外疫苗也是這樣啊 二期就能賣」、「基本上國產都是做蛋白質疫苗，安全沒什麼問題，但防護力就是個大問題」。

另有網友解釋，歐美現在使用的疫苗都經過幾萬人實驗，三期數據之後，才得到緊急授權上市，跟二期數據都還沒公布的國產疫苗完全不同，但一堆人要炒股哪在意那麼多，當然說國產疫苗跟歐美已經使用的疫苗差不了，AZ去年早就有三期實驗數據了好嗎。

(中時新聞網)