中央疫情中心今宣布「校正回歸400例」確診個案，引發藍營質疑先前都在蓋牌。身為台大教授、會計博士的國民黨前主席朱立倫表示，企業經營必須努力爭取實際績效，每天在財務報表數字上做文章，沒有意義，嘲諷民進黨政府不用花這些心思，聰民的老百姓都看得出真實情況。

今天新增的323例新冠肺炎確診病例，其中有321例本土、2例境外移入，另有400例本土個案為校正回歸上週各日個案，「校正回歸」說法一出，引發輿論熱議。

畢業於紐約大學會計學博士、現為台大會計系教授的國民黨前主席朱立倫，在臉書對「校正回歸」發表看法，他強調，真正的重點是控制疫情，才能讓數字趨緩，而民進黨政府不用花這些心思，人民很聰明，都看得出來真實的情況。

朱立倫說，指揮中心今拋出「校正回歸」說法，他麻煩指揮中心將心思放在防疫上，不要再將事實複雜化，而企業經營必須努力爭取實際績效，每天在財務報表數字上做文章，是沒有意義的。

朱立倫憂心表示，今天本土案例加上前幾天新增確診的案例，共新增721名案例，已經遠遠超乎預期，面對嚴峻的疫情，政府應誠實坦率地揭露資訊，團結全民齊心抗疫，所有不必要的個人活動，所有過去這一段期間徒增紛擾的政治操作與攻訐，通通都應該立即停止。

朱立倫說，平時大家有的各種分歧，但面對病毒，已不容再去區分黨派與彼此，此時無法樂觀地期待疫情能夠在短期內結束，對於長期的抗疫作戰，所有人都該做好心理與實際的準備。

本土增400例「校正回歸」打散回上周！ 單日最高確診數5/17達406例

(中時 )