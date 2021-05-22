台灣新冠肺炎疫情本土確診數最近不斷增加，今(22日)指揮官陳時中宣布新增321例本土病例，校正回歸400例，從5月16日到21日病例數皆有調整，其中「校正回歸」四字引來網友討論，前主播蕭彤雯稍早發文，用記帳的例子解釋此事，希望淺顯易懂讓粉絲了解。

今中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中照往常在下午2時舉行記者會，公布每天本土及境外移入的確診案例，稍早傳出今日確診數可能會增加不少，陳時中說，今本土確診案例為321例，境外移入2例，其餘有400例本土個案校正回歸到先前每日個案數。

從校正回歸後的病例數看來，從5月16日起本土案例為為245例（5/16）、406例（5/17）、325例（5/18）、359例（5/19）、360例（5/20）、349例（5/21），今則為321例，高峰落在5月17日。而陳時中也解釋，這400例是先前採檢完但還沒檢驗的個體，今清理完畢，需分配回到原本的採檢日，才能研判疫情趨勢。

蕭彤雯發文後目前已刪掉這篇。（圖／翻攝自蕭彤雯臉書）

對此，蕭彤雯發文解釋「校正回歸」，「跟我一樣沒學過會計的人，或聽不懂一大堆術語的人，我來推一個彤粉給的通俗解釋：每天都記帳，但是今天才發現皮包裡有一張上星期三的發票沒記到帳。這張發票該算在上星期三的，還是今天的帳呢？差不多就是這樣的概念。好淺顯易懂啊！」並補充：「底下有人說也可以解釋成5/18刷卡，5/22入帳的概念」。

蕭彤雯解釋刪文主因。（圖／翻攝自蕭彤雯臉書）

然而蕭彤雯發文不久後刪文，稍早她解釋刪文主因，生氣說：「這社會最可怕的不是政治凌駕一切，而是民眾自己爭先恐後的讓政治凌駕一切」，她只是想用比喻讓她大家方便理解，「但更多人跑出來罵這些問問題的人，我對這點真的感到莫名其妙！這些人是要表示你們很厲害嗎？到底是在兇什麼？看不懂的人是有犯法嗎？」，最後無奈說：「不想看到那些自以為了不起的留言，只好刪文」。

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本土增400例「校正回歸」打散回上周！ 單日最高確診數5/17達406例

(中時新聞網)