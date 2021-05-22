昨天中華跆拳道隊一口氣在東京奧運跆拳道亞洲區資格賽一口氣摘下3張東奧入場券，今天代表隊中最年輕的羅嘉翎在女子第2量級出賽，她在第3回合成功逆轉戰局，以8比2踢落越南Tran Thi Anh Tuyet，只差一步就能跟隨學長姐腳步拿下東奧門票。

羅嘉翎是此次中華隊4名選手中年紀最小的選手，總教練劉祖蔭賽前表示，看到學長姐都順利拿到門票，對她來說一定會造成壓力，但他表示，所有代表隊成員都會為她加油打氣，「只要她克服壓力，相信應該不會有太大問題。」

此次羅嘉翎位列女子第2量級第2種子，首輪輪空，次輪碰上越南Tran Thi Anh Tuyet，第一回合雙方都沒能得分，越南選手澤在第二回合尾聲得到分數。

陷入落後的羅嘉翎仍不氣餒，在0比2落後的情況下伺機而動，靠著上端攻擊一口氣得到3分逆轉，最終以8比2勝出，晉級4強，只要晚間4強賽再度獲勝，羅嘉翎就能與學長姐攜手搭上前往東京的列車。

(中時 )