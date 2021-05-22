全國防疫警戒升第三級，行政院長蘇貞昌卻被砲轟神隱，沒膽接指揮官，全推給衛服部長陳時中扛。對此，資深媒體人謝寒冰直言，蘇貞昌最會推卸責任，沒有擔當、沒有肩膀，只會講幹話和做圖，並呼籲蔡英文總統應該撤換他。

謝寒冰接受《中天新聞》採訪時表示，蘇貞昌本來就是最會推卸責任，完全沒有擔當、沒肩膀的一個人，除了會做圖，會講幹話之外，其他什麼都不會，蔡英文總統，現在是到妳換行政院長的時候了，因為這個行政院長根本就是個廢物。

資深媒體人陳揮文也在廣播節目中表示，很多人找不到病床，確診了醫院也不收，不是超前部署嗎？不是準備好了？不是跟我們說醫療量能充足嗎？那為什麼會有人沒醫院住？政府說我們準備好了，我們是防疫模範生，輕症待在家就好，「我怎麼知道我是輕症還是重症？我如果輕症變重症呢？」

陳揮文直言，「你沒本事，你沒人脈，人家找得到病床你就是沒有，你就是在家裡等死啊，誰叫你是路人甲、是死老百姓，那些醫療資源是留給有權有勢的人，我就跟你講實話，你以為醫院真的滿床嗎，人家就是喬的出來你喬不出來」。

藍委鄭麗文則在中視政論節目《庶民大頭家》中說道，蘇貞昌居然叫我們在家吃退燒藥，等到意識不清、呼吸困難以後才要打119，這不是一個笑話？你就叫人民在家等死？

全國防疫三級蘇揆神隱?名嘴怒轟:沒肩膀的政客

(中時新聞網)