晨翔和外甥感情非常好。（翻攝晨翔IG）

晨翔和外甥感情非常好。（翻攝晨翔IG）

全台因應疫情嚴峻啟動第三級警戒，各級學校、幼兒園及安親班等停課至今將近一周，不少家長24小時貼身照料孩子，幽默直呼快崩潰，繼許多藝人父母之後，沒想到身為舅舅的晨翔也淪陷。晨翔這幾天趁居家防疫，幫忙姊姊照顧2個外甥，沒想到他21日突然崩潰表示「舅舅我快不行了」，不懂為什麼小朋友的電力永遠百分百，佩服姊姊平時應付兩個孩子！這幾天幫忙帶小孩、讓姊姊稍微放風喘口氣的晨翔笑說：「我有感受到姊姊對我非常感激。」

晨翔和兩個外甥、5歲小蔡包及4歲小星星的感情非常好，經常在社群分享與外甥們的合照，「有時遇到不太開心的事情或是心情有點低落的時候，我都會看看小蔡包和小星星的照片瞬間就會微笑起來」；這次由於疫情影響，他難得長時間與小朋友相處，自嘲這幾天身為舅舅的日常「就是當一個稱職的幼兒園園長」：「姐姐跟姐夫也都在家，我才陪玩一下就被這些電力十足的幼童整到要崩潰，他們真的有放不完的電力。」小朋友很盧的時候，晨翔就會播自己的MV或戲劇給孩子們看，「不是強迫推銷 ，是因為他們對於眼前的舅舅，為什麼同時會在電視裡這件事情感覺到很好奇，瞬間就會冷靜下來」。

晨翔這段時間都和家人自己下廚解決三餐， 「我負責出門採購一些民生必需品，當然以全副武裝的姿態前往超商或超市， 這個期間真的要非常小心保護自己和家人」。他提到外出時看到街頭景象，讚賞民眾自制力很高，「路上真的沒有太多人， 就算有也都戴著口罩」。由於疫情影響，他原定進行的戲劇、廣告、雜誌的拍攝行程，以及一些訓練課程都已延期，「這是遵守防疫規定必須採取的措施，大家正向防疫，希望恢復正常的那一天快點到來，也要向醫護人員說一聲謝謝， 醫護人員真的非常的辛苦，大家要好好配合」。

(中時 )