本土疫情持續升溫，台中市22日新增11例確診個案，其中案3450為市府家防中心的女員工，除女員工辦公的豐原陽明大樓及周邊環境進行消毒；並緊急宣布25日起「非所屬市政大樓機關、學校員工」僅限至1樓聯合洽公區交遞文件與洽公，須配合實名登記，人員進入須量測體溫，違反管制措施或體溫超過37.5度者禁止進入，防堵疫情。

台中市政府秘書處表示，自16日起已將市政大樓室內外公共空間及辦公區域全區每周消毒1次，範圍包含1樓中庭聯合洽公區、各樓層走道、明梯、安全梯、廁所、地下停車場、公用會議室、集會堂、辦公空間、空調箱等，律定防疫作為、確實清消確保環境安全。

另員工餐廳僅限外帶、鼓勵員工利用電話或視訊會議討論公務等新措施，台灣大道市政大樓惠中樓及文心樓更實施分棟門禁管制，要求各機關非必要禁止交流，持續視疫情發展滾動調整。

秘書處呼籲，市民應減少出入公共場所、盡量待在家裡，外出應全程戴口罩，若需洽公多利用電話詢、郵寄及線上申辦。若需臨櫃服務請務必全程佩戴口罩，配合實名登記、量測體溫、消毒雙手及保持社交距離；若要快速完成實名登記，可先上「台中e指通」完成註冊，出示市民虛擬卡供人員掃描完成實名登記，或使用行政院之「簡訊實聯制」登記，可零接觸與快速通關。

(中時 )