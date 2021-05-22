無論是爭吵還是和平分手，有些情侶還是能當朋友，但有些人對於上一段感情非常執著，因此使他們若是看到前任過得比自己好，就會感到非常崩潰，近日《靈匣網》分享3個見不得前任好的星座，他們甚至還可能產生報復心理。

1.天蠍座

天蠍座的人對於沒有結果的感情，經常會產生報復心理，尤其是以悲劇收場的感情，他們的報復心態會更強烈，不希望看到前任很快活，假若看到對方過得比自己還好，他們絕對會抓狂，甚至想辦法搞破壞，不過若看到前任過得不好，天蠍座的人則會感到非常開心，心裡就會覺得釋懷了。

2.天秤座

天秤座的人在分手後，表面上會裝得很大度，但其實他們心裡仍對前任非常厭惡，因為對方是他們解不開的心結，所以分手後並不希望對方過得比他們還好，也由於放不下這段感情，因此前任若比他們還早有新對象，天秤座心裡就會非常不平衡，只要對方過得越不好，他們就會越開心，不過這其實就是天秤座在與自己嘔氣罷了。

3.雙魚座

雙魚座的人很感性，甚至希望分手過後，前任仍放不下自己，而且他們絕不對讓自己吃虧，只要吃了虧，就會想辦法討回來，也正因為他們很玻璃心，所以對每一段感情都難以放下，分手之後很容易感情用事，讓對方覺得他們才是最可憐的那一方，也因雙魚座對感情過於執著，才會產生報復心理。

(中時新聞網)