台中市朝陽科技大學夜唱團學生群聚感染，已造成學生與相關人員累計11人確診，疫情嚴峻期間還揪團K歌，Dcard網站很多網友批評「帶頭作亂」、「害群之馬」，已確診的女學生見引發嚴重疫情壓力沈重，朝陽科大22日表示，已請學生發展中心諮商老師採用遠距方式對學生心理輔導，也盼網友不要繼續獵巫。

夜唱團的確診女學生案2514，擔任學校勞作教育小組長，日前發文向大眾道歉，深感後悔，但網友在網路Dcard網站批評「殘害整個朝陽」、「夜唱的一個一個抓出來鞭」，還有網友氣憤的留言以退學懲處。

這名夜唱團成員的案2514為大一女學生，目前住院隔離治療，對釀出大禍心理壓力大，校方表示，學務處學生發展中心諮商老師運用遠距方式輔導學生，啟動電話關懷與遠距輔導機制，了解學生目前的情緒，進一步輔導因應外界的討論壓力，紓解染疫學生的心理。

朝陽科大表示，校方全面配合市府設在校內的前進指揮所進行篩檢，盼望大家以關心代替責備，用鼓勵取代對立，全國民眾能安全度過這場來勢洶洶的疫情。

市長盧秀燕強調，市府掌握5月13日晚間11時至5月14日上午7時曾於東協廣場美樂地KTV唱歌的民眾及該店員工，呼籲同一時段曾至此KTV店夜唱的民眾，主動至快篩站檢測，市府也通知朝陽科大已離校及離開台中市超過1萬4000名師生進行快篩並回報。

環保局繼20日及21日動員大批防疫消毒大隊人力及20輛次水霧式消毒車，進行確診足跡地點、朝陽科大當地區里及周邊重點區域沿街全面消毒作業後，22日再度動員12個區隊，近50名人力及12輛消毒車輛跨區支援，鎖定霧峰區重點區域及朝陽科大夜唱團聚集點的東協廣場，執行地毯式清查大消毒，保護市民健康。

(中時 )