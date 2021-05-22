環保局上午前往豐原陽明大樓消毒。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

台中市今天新增11例確診者，其中案3450為台中市社會局家防中心38歲女同仁，在豐原陽明大樓辦公，平常負責採購及資訊業務，此案匡列15位同事及2名家人，環保局上午也派員前往消毒，陽明大樓將持續進行分倉分流辦公。

台中市府陽明大樓淪陷後，市府表示，環保局上午已緊急派員進行消毒，希望讓員工周一能安心上班。

豐原陽明大樓進駐機關包括市府水利局、觀光旅遊局、農業局、教育局、社會局、運動局、客家事務委員會、風景區管理所、家庭暴力及性侵害防治中心等單位。

(中時 )