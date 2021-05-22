中央流行疫情指揮中心22日公布全台新增本土確診321例，另外需「校正回歸」400例至過去6天，彰化縣衛生局長葉彥伯指出，400例中沒有彰化縣需校正回歸的確診本土案例。

針對「回歸校正」新增400例本土病例，指揮中心指揮官陳時中解釋說，由於先前疑似個案通報行政程序太繁瑣，每個個案要填20多個欄位，一旦同批案件有錯誤，整批通報都會卡關，因此有大量通報案件面臨「塞車」的狀況，大多集中在雙北市。為避免通報導致的時間差，指揮中心緊急將欄位簡化至8項。

因此，指揮中心昨晚動員釐清1萬4000多件通報案，共新增400例確診病例，確診日期散落在5月16日至21日，目前雖然還有些塞車的狀況沒完全解決，但相信速度會愈來愈快。

對外界質疑是指揮中心「蓋牌」。陳時中強調，這是「掀牌」，把事實顯露出來，讓大家看出每個時期發生的病例數，絕非蓋牌。

(中時 )