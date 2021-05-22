北市議員游淑慧認為，校正回歸就是蓋牌認列。（截圖自游淑慧臉書）

指揮中心今日宣布校正回歸數字。（圖／指揮中心提供）

前立委、醫師林靜儀也用一張手繪圖說明何謂「校正回歸」，坦言不懂說是中央蓋牌的邏輯。(翻攝林靜儀臉書)

中央流行疫情指揮中心今（22日）新增321例本土個案，另外也公布400例「校正回歸」本土個案，新名詞卻讓所有人聽得霧煞煞。指揮官陳時中解釋，這400例是因為上週檢驗量太大塞車，分別校正回5月16日至21日的個案數。對此，前立委、醫師林靜儀也用一張手繪圖說明，坦言不懂說是中央蓋牌的邏輯。

今指揮中心公布400例「校正回歸」個案，陳時中解釋，這些案例示前幾天檢驗塞車導致，於是將這400例打散，數字回歸這週逐日統計。林靜儀於臉書特別說明，由於資料上傳系統關係，各縣市清點書面資料發現從5月15日到5月20日漏登錄400筆確診，因此前幾天的確診病例數字重新修正。

同時，林靜儀也附上一張手繪圖簡單說明，假設縣市府檢驗確診數為50例，其中有10例因為資料不全上傳失敗，所以指揮中心只得到40例確診數。林靜儀指出，「我認為縣市政府回頭比對上傳數字和書面資料的差異是正確動作。但是這樣的修正數字可以操作成中央蓋牌或操作數據我真是難以理解各位的邏輯。」

針對媒體詢問，陳時中強調，很清楚，今天是321例本土，而非721例。應寫出原來公布的病例數和矯正病例數，閱聽眾才會更了解，單獨一天沒有矯正的數字，會是錯誤的訊息。「本土個案的數字要傳達出數字代表的意義，才有意義。」

本土增400例「校正回歸」打散回上周！ 單日最高確診數5/17達406例

(中時新聞網)