中央流行疫情指揮中心今天(22日)宣布，國內新增323例確診病例，321例本土、2例境外移入，新增2人死亡；另外，有400例本土確診個案「校正回歸」。中廣董事長、資深媒體人趙少康怒轟，以後誰還相信指揮中心公布的數字？乾脆每個月再追加「校正回歸」一次，簡直是世界級的笑話。

趙少康22日在臉書貼文指出，今天本土新冠肺炎確診病例加上「校正回歸」後的數字，一天暴增721人，並增加2人不幸死亡。消息一出，讓全國民眾震驚、恐慌，更氣人的是，中央流行疫情指揮中心發明了「校正回歸」這個名詞，將這段時間被外界質疑的「蓋牌」病例數一次「認列」，指揮中心的粉飾太平、專業淪喪莫此為甚。

趙少康不滿說，以後誰還相信指揮中心公布的數字？乾脆每個月再追加「校正回歸」一次好了，簡直是世界級的笑話，玩弄愚民政策的數字遊戲。

趙少康認為，國內累計本土病例已經高達2701例，國難當頭，請大家穩住陣腳，除了自求多福，勤洗手、戴口罩、保持安全距離、人多的地方不要去。他再次譴責蔡政府，從疫情爆發1年5個月以來，毫無作為，只知道搞大內宣，導致現在一般民眾無疫苗可打，赤裸裸暴露在病毒的威脅下，就連醫療整備也不足，缺人力、缺病房，使第一線醫護承受的壓力破表。事實也證明，蔡政府所謂的超前部署，全部是欺騙人民的謊言。天佑台灣，並憐憫降福無辜百姓。

網友回應說：「這算不算是假消息？我三觀再次刷新了。全世界看過來，台灣每天示範一次新中文字！」、「阿娘喂啥是校正回歸，人命關天的事，聽嘸啦，能不能說人話啊！」、「這樣隱匿，算不算製造假防疫訊息，要不要罰300萬，而且連續6天。」、「能回歸400就有可能更多，重點是這400例的分布。」

(中時新聞網)