為因應中央疫情指揮中心第三級警戒規定，公園、市場、計程車排班站等聚集處，應避免群聚造成防疫破口，警方依室內5人、室外10人以下社交集會規定，積極動員勸導及強制驅散作為，並針對未戴口罩、群聚勸導不聽者嚴加取締。

大安分局22日針對轄區內民眾易聚集場所，包括大安森林公園、統領商圈、永康商圈、臨江夜市、建國計程車排班站等處所，編排動員警力前往加強勸導民眾遵守防疫相關規定，遇有群聚情形將以警力強制驅散，呼籲民眾務必配合「減少外出、避免聚會」切斷傳播鏈，共同為防疫工作盡一份心力。

大安分局表示，將持續執行各項防疫措施，落實辦理假訊息偵處、疫調、失聯者協尋、電子圍籬等各項工作，並與市府相關局處保持橫向聯繫，緊密配合防疫工作。另為確保執勤員警個人防護安全，分局亦將持續配發各項防疫物資、裝備予第一線執勤員警，讓員警能充分發揮維護社會治安、交通及配合防疫等各項工作。

(中時 )