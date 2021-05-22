本土疫情升溫，民眾擔憂無法及時接種疫苗。國民黨前主席洪秀柱表示願意盡一己之力赴陸去爭取符合國際標準的大陸疫苗，她呼籲蔡政府應拋開意識形態，且過去國民黨執政也有海峽兩岸醫藥衛生合作協議等法律，可以用專案來處理。

洪秀柱強調，疫苗效力是科學問題，大陸疫苗已通過聯合國世界衛生組織審核，蔡政府應拋開意識形態，以專業、尊重科學與國際標準的立場，不放棄任何可能爭取到疫苗的管道，且應尊重人民有選擇接種哪種疫苗的權利，這是跨越政治與國界的議題，也是普世價值。

外界好奇洪秀柱以國民黨或個人身分向大陸爭取疫苗，洪秀柱說，她是國家的一份子，只要她可以做的事情，都會全力以赴，身分則是其次，能爭取到疫苗才是目鏢，她目前既無公職也無黨職，更不是為了一黨之私或一己之私，因為人民安全遠勝過任何事情。

不過，指揮中心指揮官陳時中指出，大陸疫苗能否進口牽涉兩岸貿易法規及經濟，台灣一直沒有開放陸製疫苗進口，洪秀柱不以為然地說，過去國民黨執政，就有海峽兩岸醫藥衛生合作協議、台灣地區與大陸地區貿易許可辦法，現金也有紓困條例，「這都可以用專案來處理」，只是有沒有心的問題，希望政府從善如流。

洪秀柱示警，政府應謹慎思考，這是人命關天的問題，台灣目前極度缺乏疫苗，且全國接種率非常低，蔡政府不該把政黨意識放在人民健康與安全之上。她認為，政府也可藉此機會，讓兩岸重新破冰，化解過去的不愉快，若民進黨仍執迷不悟，民眾將發出怒吼，最終只有下台一途。

是否擔憂被貼上統戰標示？洪秀柱說，這很好笑，反問若有統戰標誌，又是誰貼的？而她從來不怕被貼標籤，只要是該做的事情或該說的話，她都會去做與說。

美國將釋出8千萬劑疫苗給其他國家，對象以拉丁美洲優先，是否意味台美友好關係破功？洪秀柱說，任何國家都出於該國政治利益，美國此舉無可厚非，她質問蔡政府，若美國無法支援台灣，我們就坐以待斃嗎？難道不用像其他管道爭取保障生命的疫苗嗎？

(中時 )