今天大聯盟場上道奇以2：1險勝巨人，這場比賽道奇派出「科學怪投」包爾(Trevor Bauer)登板先發，而他也不負眾望拿下好成績，今天他總共投6.1局被敲2支安打失1分，送出11次三振4保送，雖然失分但仍拿下勝投，目前戰績是5勝2敗，自責分率下降到1.98，本季投63.2局可飆出88次三振，每局被上壘率僅0.77，堪稱本季最強投之一。

Trevor Bauer is the heel that baseball needs. pic.twitter.com/knTsQUYuJj — Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) May 22, 2021

今天包爾贏得有點驚險，而且他還投了本季新高的126球，在前面5局的比賽包爾都穩穩守住沒有掉分，3局上半道奇打線搶先得分，克里斯泰勒(Chris Taylor)一棒敲出中外野方向全壘打，這是一支2分炮，道奇當時以2：0領先，這也是克里斯泰勒本季第6轟。

比賽一直到第6局包爾開始出現亂流，前5局僅被敲2安打的他出現危機，6局下他投出2次保送和2次三振，形成2出局一、二壘有人局面，不料這時道奇發生失誤，讓巨人隊跑回1分，比數追到1：2，而球數已破百的包爾仍在第7局上場投球，他在這局又投出一次三振，累積11K，但也投出保送造成壘上有人危機，這時教練果斷將他換下場。

11 Ks? A giant outing from @BauerOutage. pic.twitter.com/dBCHm4u4JF — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) May 22, 2021

而被換下場的包爾走回休息區時還示意客場球迷噓他，他把手放在耳朵旁邊作勢要球迷噓大聲一點，邊走還邊高舉雙手鼓譟全場，對於一個來到客場的球員他相當帶種，畢竟他之前曾放話說自己是來道奇贏球的，而他也說到做到，用優質投球表現幫助球隊贏球，目前拿下5勝也是全隊勝投王。

他賽後受訪時說：「球迷想噓我，我希望他們大聲一點，給我多一點！不管怎樣他們都會恨我，我喜歡人多的感覺，即使當下會變成大場面，但我在那一刻可以表現更好！」看來包爾擁有一顆強大的心臟，客場球迷鼓譟聲越大他越能繳出好表現，這對道奇來說是個好消息，因為他們本季得到了一位心理素質超強的投手。

(中時新聞網)