確診民眾曾來洽公，佳里戶政事務所今天急清消。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

佳里戶政事務所今日接獲當地有一名確診民眾14日約11：35進入戶政事務所辦理戶籍登記，12：10離開，市府上午立刻派員到場進行內外部環境消毒，另該民眾洽公接觸過3位同仁，已請衛生局安排同仁進行篩檢，包括1位列為居家隔離對象（接觸30分鐘）、1位自主健康管理對象（接觸5分鐘）、1位自我健康監測對象（接觸10秒）。

台南市長黃偉哲表示，市府相關機關均有落實防疫，民眾進人洽公領域均有實施實名制、體溫量測與配戴口罩，雖洽公櫃檯有設置隔板等防護、同仁亦有配戴口罩，相對降低互相感染機率，但為防範未然仍對3位同仁進行篩檢，以確保同仁辦公環境安全。

民政局長姜淋煌表示，鑑於該所是公共環境區域，要增加消毒頻率，預定今明兩天清消，待快篩結果出爐及完成環境消毒後，星期一即可提供一個安全、安心的洽公環境正常上班，民眾服務也不會中斷。

(中時 )