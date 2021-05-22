近來傳出陸軍153旅宜蘭市金六結營區有超過千人來自雙北，許多阿兵哥擔憂他們正常收放假，恐成防疫破口；陸軍第六軍團指揮部今（22）日表示，本部各項防疫作為，均依照中央、國防部各項規範，嚴格落實執行，目前各部隊維持正常戰備訓練及人員休假輪值，確保戰力維持與官兵生活照顧。

根據《自由時報》報導，1名現役軍人表示，目前疫情延燒，該營區內有2千個兵多來自雙北，對方仍正常收、放假，而營區內40人睡1間寢室，50個人在1個教室吃飯，集合也是150人起跳，睡覺時每個人之間有塑膠膜間隔、頭尾交叉睡，但相距不到1公尺，擔憂恐成為防疫破口。

對此，第六軍團回應《中時新聞網》指出，基於防疫職責，所屬各單位主官在休假人員離營之前，除親自加強宣導防疫重點，要求官兵返家後減少外出，並嚴格禁止至人群聚集場所。返營前，亦需完成體溫量測、消毒等防疫措施；若役男搭乘返鄉專車，則依「多點疏散、分時分流、以車等人」原則，避免人員群聚，且搭車全程配戴口罩，以有效防堵疫情進入營區，維護官兵健康。

第六軍團強調，面對疫情的嚴峻，本部除全力執行戰備訓練任務，並持續派遣化學兵、工兵部隊支援作戰區各縣市消毒、防疫，以及水庫清淤等重要任務。國軍與國人攜手面對各項考驗，籲請國人共同支持。

(中時新聞網)