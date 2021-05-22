案3460足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

案3463足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

案3459足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

案3459足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

案3461足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

指揮中心22日公布本土疫情再增321例、校正回歸400例，高雄4例中、2例是串門子餐廳廚師及工作人員，顯示該案群聚感染範圍再擴大，但「仁惠醫院清零專案」326人採檢結果全是陰性。高雄市長陳其邁強調，400例回歸數據中沒有高雄相關足跡，市民仍須嚴加防疫。

衛生局表示，串門子一案制定三層匡列原則。第一層為14至18日連續五天的消費者及餐廳工作人員，共匡列211人，已採檢100人，8人陽性之外其餘皆陰。第二層為第一層陽性個案接觸者，已採檢95人，54人為陰性，其餘仍在檢驗中。第三層為確診個案足跡相關者，匡列21人，昨天已快篩9人，都是陰性，PCR核酸檢測結果尚未出爐。

22日新增高雄4案例分別為，案3460為串門子餐廳40多歲男廚師，20日被檢出陽性，懷疑和外場人員有接觸，和連續於14、15日至餐廳消費的案2336在包廂內均有短暫接觸30分鐘。15至19日除了上班，還曾到三民區黃昏市場採買，匡列接觸者12人。案3463為串門子30多歲男工作人員，20日被檢出陽性，17至19日下午固定至檳榔攤消費，傍晚到餐廳上班。期間也涉足便利商店及肉粽店，共匡列20人。

案3459為漢神巨蛋百貨8樓專櫃30多歲女銷售員，20日因症就醫、驗出陽性。15至19日間曾造訪三民區松江街傳統早市、還到多家便利商店、餐廳消費，共匡列10人。案3461為北部餐飲業工作的20多歲女性，18日回到高雄，20日因症就醫，21日驗出陽性，19至20日均在左營區百貨、飲料、餐飲店消費，共匡列2人。

至於屏東案3456及案3458均與北部有接觸史，在高雄均有足跡，也有匡列對象。

仁惠醫院院內感染採檢傳來好消息，除了確診的男行政人員及女護理師2人，其餘醫護人員、包商、確診者家人及門診等相關326人全是陰性。

針對外界質疑「為何不設社區快篩站」，陳其邁解釋，除非高雄出現社區傳播，或特定群聚感染（例如串門子案例）才需要。此外，快篩要看「陽性預測值」及「盛行率」的關係，要避免「偽陽性」的問題。若盛行率低，偽陽性可能高達9成，此舉將耗費大量不必要的醫療資源，造成醫療沈重負擔。

陳其邁表示，高雄目前有3個集中檢疫所，3823間檢疫旅館（本周會達到4450間），下週將陸續增加防疫旅館及集中檢疫所數量。專責病房數已匡列2541床，四大醫學中心跟市立醫院已經清空1191床，防疫能量充足。

「我也不想當壞人！」陳其邁呼籲市民，英國變種病毒1人可傳5.5人，防疫三大重點工作「保持社交距離、戴口罩、施打疫苗」要繼續落實。目前高雄9成感染源幾乎都從北部來，高雄相對來講仍安全，但還是提醒大家，台灣是一日生活圈，還是要非常小心。

(中時 )