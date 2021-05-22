雙北成新冠肺炎疫情重災區，新北市長侯友宜與台北市長柯文哲也每天親上火線召開記者會說明最新情況，但最近也傳聞指出，綠營民代及側翼網軍逮到機會開啟「拉柯打侯」戰略。民進黨台北市議員王世堅表認為，現在應該是不分藍綠，大家要團結一致的時候，而他更罕見對柯文哲近日來的作為表示肯定。

王世堅21日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，當國內疫情越升高，從政府到到民間都知道要越冷靜、沉著面對，現在不是追究責任的時候，這解決不了問題，台北和新北是疫情最嚴重的地方，所以柯文哲和侯友宜在社會上望治心切的時候多一些表現，其實是很自然的。

王世堅認為，現在應該是大家團結一致，不是以藍綠區分的時候，柯文哲和侯友宜多做好了一些事，社會給予一定的掌聲也是應當的，「尤其柯文哲，過去我最罵柯文哲，可是柯文哲畢竟有醫療公衛的專業背景，疫情爆發之後，他的表現到目前為止確實是很不錯，而且他各方面言行也收斂很多，他純粹以他的專業來考量、判斷、發言、作為，這個是對的」。

王世堅指出，侯友宜做的也很不錯，但他拿出一份資料提醒，防疫旅館的部分，台北市有103間，新北市只有12間；房間總數台北市有6600間，新北市只有1120間。而侯友宜在疫情爆發的第一時間，停止八大行業營業，這是對的，他甚至講到，該封成就封城，講了一些比較嚴厲的話，他和柯文哲同時宣布停課，這也都是正確的，而且根據地方自治法，宣布停課本來就是地方首長的權限，「這個部分，我是要給柯文哲和侯友宜肯定的」。

至於究責的部分，王世堅則說，蔡總統已經講的很清楚，等疫情穩定，度過這一波危機之後，再來慢慢一步一步追究，該負責的一個都逃不掉。

(中時新聞網)