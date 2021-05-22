美國歌壇天后紅粉佳人P!NK（本名Alecia Beth Moore）出道超過25年，近期她的記錄片《P!nk: All I Know So Far》昨（21）日首播，在此之前也有上節目受訪，她大方透露自己曾是雙性戀，13歲時和初戀女友交往，但對方竟愛上她的親哥哥，最後心碎分手。

41歲美國女歌手P!NK在歌壇擁有超多驚人成績，拿過各項音樂大獎，昨日她的第一部電視紀錄片《P!nk: All I Know So Far》在美國亞馬遜Prime首播，講述P!NK精彩的音樂人生；而不久前P!NK就有上節目宣傳，其中在接受一名同志名嘴Andy Cohen訪問時，她自曝以前喜歡過女生，大方承認曾是雙性戀。

P!NK和凱瑞哈特結婚15年，兩人育有一對兒女。(圖/ 摘自P!NK IG)

P!NK提到小時候還未確認自己到底喜歡男生還是女生，在13歲時交了第一個女朋友，原本應該是有滿滿甜蜜的初戀，但女友竟愛上她帥氣的親哥哥Jason Moore，選擇離開她；P!NK也說是對方主動對她示好，讓她一度對戀愛這件事很迷惘。

不過，P!NK在2001年認識職業摩托車手凱瑞哈特，很快就交往，雖然曾短暫分開，但2005年她在男友參加比賽時，用工作人員寫給車手的提示版求婚，「和我結婚好嗎？認真的」；隔年2月兩人於哥斯大黎加結婚，婚後又經歷分分合合，還陸續生下一女一子，去年4月還傳出她跟兒子確診新冠肺炎，所幸隔離後已康復。

(中時新聞網)