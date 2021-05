美國歌壇天后紅粉佳人P!NK(本名Alecia Beth Moore)出道超過25年,近期她的記錄片《P!nk: All I Know So Far》昨(21)日首播,在此之前也有上節目受訪,她大方透露自己曾是雙性戀,13歲時和初戀女友交往,但對方竟愛上她的親哥哥,最後心碎分手。

41歲美國女歌手P!NK在歌壇擁有超多驚人成績,拿過各項音樂大獎,昨日她的第一部電視紀錄片《P!nk: All I Know So Far》在美國亞馬遜Prime首播,講述P!NK精彩的音樂人生;而不久前P!NK就有上節目宣傳,其中在接受一名同志名嘴Andy Cohen訪問時,她自曝以前喜歡過女生,大方承認曾是雙性戀。

P!NK和凱瑞哈特結婚15年,兩人育有一對兒女。(圖/ 摘自P!NK IG)

P!NK提到小時候還未確認自己到底喜歡男生還是女生,在13歲時交了第一個女朋友,原本應該是有滿滿甜蜜的初戀,但女友竟愛上她帥氣的親哥哥Jason Moore,選擇離開她;P!NK也說是對方主動對她示好,讓她一度對戀愛這件事很迷惘。

不過,P!NK在2001年認識職業摩托車手凱瑞哈特,很快就交往,雖然曾短暫分開,但2005年她在男友參加比賽時,用工作人員寫給車手的提示版求婚,「和我結婚好嗎?認真的」;隔年2月兩人於哥斯大黎加結婚,婚後又經歷分分合合,還陸續生下一女一子,去年4月還傳出她跟兒子確診新冠肺炎,所幸隔離後已康復。

(中時新聞網)