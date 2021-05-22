天氣越來越炎熱，外出需要戴著口罩，在家工作面對電腦滿臉油光，如果不妥善保養，可能會讓暗沈、粉刺、痘痘找上門，保養最重要的第一步就是做好清潔，專科超微米潔顏系列，多種功能解決夏日肌膚困擾，無論是想要控油或亮顏，都能找到合適的洗面乳。

專科超微米潔顏系列一直是台灣女生愛用的洗面乳，在美妝保養討論區的熱度持續不減，今年推出升級版本，共有控油、淨荳、透亮三種功能，同時還有壓一下就有超濃密泡泡的專科潔顏慕絲，不需再起泡，肌膚呵護更快速方便。

專科超微米潔顏系列今年推出升級版本，共有控油、淨荳、透亮三種功能，還有按壓即可起泡的專科潔顏慕絲。（邱映慈攝）

潔顏乳部分，推出控油藍、淨荳綠、透亮白三種選擇，「控油藍」推薦油肌、混合肌使用，添加「宇治抹茶精華」平衡油脂，控油清爽無負擔；「淨荳綠」推薦痘痘肌使用，添加水楊酸、京都洋甘菊萃取，舒緩皮脂分泌，去除老廢角質及清潔毛孔；「透亮白」推薦暗沉肌使用，添加富士櫻花精華，溫和洗淨一掃暗沉，洗後透出水亮光采，持續為肌膚注入柔嫩亮澤。

控油藍、淨荳綠最適合油肌、痘痘肌使用。（邱映慈攝）

另外還有懶人必收的超微米潔顏慕絲n，按壓立刻產生濃密泡沫，直接使用不需再費心起泡，綿密蠶絲蛋白泡泡彈力再升級，呵護肌膚快速方便。富含「蠶絲蛋白保濕精華」、「雙重玻尿酸」賦予肌膚保濕柔潤。洗後肌膚充滿豐沛滋潤水感。

超微米潔顏慕絲n，按壓立刻產生濃密泡沫。（邱映慈攝）

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★公佈時間 ｜ 2021/6/3

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(中時新聞網)