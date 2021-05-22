國內今新增2名新冠肺炎死亡個案，其中1名8旬男子（案3097）是在死後才確診。中央流行疫情指揮中心表示，該男子為旅遊團成員，目前同一遊覽車接觸者已有13人染疫。
案3097為80多歲男性，5月19日晚間因咳嗽、發燒、呼吸困難及全身倦怠等症狀送醫，於5月20日死亡，經採檢於今日確診。家屬表示，男子無萬華區活動史，亦無接觸確診個案。
指揮中心發言人莊人祥表示，該名死亡個案是旅遊團成員，目前這台遊覽車有13人確診，家人的部分目前都沒有症狀，已列入居家隔離。
(中時 )
國內今新增2名新冠肺炎死亡個案，其中1名8旬男子（案3097）是在死後才確診。中央流行疫情指揮中心表示，該男子為旅遊團成員，目前同一遊覽車接觸者已有13人染疫。
案3097為80多歲男性，5月19日晚間因咳嗽、發燒、呼吸困難及全身倦怠等症狀送醫，於5月20日死亡，經採檢於今日確診。家屬表示，男子無萬華區活動史，亦無接觸確診個案。
指揮中心發言人莊人祥表示，該名死亡個案是旅遊團成員，目前這台遊覽車有13人確診，家人的部分目前都沒有症狀，已列入居家隔離。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。