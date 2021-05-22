國內今新增2名新冠肺炎死亡個案，其中1名8旬男子（案3097）是在死後才確診。中央流行疫情指揮中心表示，該男子為旅遊團成員，目前同一遊覽車接觸者已有13人染疫。

案3097為80多歲男性，5月19日晚間因咳嗽、發燒、呼吸困難及全身倦怠等症狀送醫，於5月20日死亡，經採檢於今日確診。家屬表示，男子無萬華區活動史，亦無接觸確診個案。

指揮中心發言人莊人祥表示，該名死亡個案是旅遊團成員，目前這台遊覽車有13人確診，家人的部分目前都沒有症狀，已列入居家隔離。

(中時 )