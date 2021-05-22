案3312是崙背鄉63歲男性，被兒子「案2899」傳染。（雲林縣府提供）

雲林縣今（22日）再增加新冠肺炎確診1例「案3868」，他是西螺鎮45歲男性，本月8日曾與確診者「案1736」到萬華茶藝店唱歌，9日返回西螺，20日發病自行就醫，21日確診，根據衛生局匡列他的足跡，確診前曾去過火鍋店、寶雅、超市、黃昏市場，足跡範圍相當廣。

雲林縣長張麗善指出，案3868在20日發病，衛生局派人協助他篩檢，21日凌晨確診，CT值24.6，匡列居家隔離8人。

根據調查，他14日到21日確診前曾去過西螺武鍋物（西螺鎮公正一路99號）、POYA寶雅西螺公正店（西螺鎮公正路137號）、湯麵（西螺鎮文昌路129號）、西螺五鮮級鍋物（西螺鎮西興南路100號）、西螺省錢超市（西螺鎮光復西路223號）購物、西螺7-11和心門市（雲林縣西螺鎮埔心路113之3號）、黃昏市場（西螺鎮興農西路158號）購物。

另一名新北市確診者案3312，是崙背鄉63歲男性，其兒子是確診者「案2899」，他5月16日從新北市三重區開車回崙背住家，17日載女兒至虎尾上課即返家，18日與19日兩度到崙背嘉泰超級批發商場（崙背鄉正義路213號）購物。

案3312是因兒子確診，他被通知為居家隔離對象，5月20日深夜11點因為有症狀，由救護車送醫院採檢，5月21日確診，CT值21，匡列居家隔離3人。

(中時 )