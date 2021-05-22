南投警方大動作執行高風險營業場所稽查，19日至今總計查獲11家業者違規營業。（南投縣警局提供／林欣儀台中傳真）

南投警方大動作執行高風險營業場所稽查，19日至今總計查獲11家業者違規營業。（南投縣警局提供／林欣儀台中傳真）

新冠肺炎疫情持續升溫，為避免防疫破口，南投縣警局連日來執行高風險場所稽查，果然發現業者以「明關暗開」方式偷偷營業，總計從19日中央宣布全國進入三級警戒至今，已查獲11家業者，將函送主管機關裁罰；此外，警方也加強查察公共場所未戴口罩情況，勸戒後未遵循者同樣移請裁罰。

南投縣警局指出，全國進入三級警戒，包括室內5人以上、室外10人以上聚會都必須暫停，且除維生、必要性服務與醫療、公務、秩序維持之外的營業公共場所都應關閉，南投縣府本月16、19日已接連公告八大行業及娛樂高風險場所全面暫停營業。

為落實相關防疫措施，南投縣警局19日開始執行高風險場所稽查，縣警局長呂新財更親自率隊、與另兩名副局長分赴南投市、草屯鎮及埔里鎮、竹山鎮稽查休閒娛樂場所停業情況，結果從19日至今，共查獲11家業者違規營業。

呂新財表示，這11家業者以「明關暗開」方式違規營業，目前已將違規資料函送主管機關裁罰，最高可依違反《傳染病防治法》處以30萬元罰鍰。為避免疫情擴散，警方將持續執行此稽查專案，呼籲民眾若發現業者違規營業，也可主動檢舉。

此外，南投警分局近來也加強查察轄內公園及活動中心、宮廟等144處民眾易聚集地點，勸導民眾外出要戴口罩、保持社交距離，在21日稽查的27處場所中、共發現22人未戴口罩，經勸導後有17人已改善，另5人則登錄資料後將移請裁罰。

(中時 )