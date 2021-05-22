全台疫情持續升溫，衛生局等單位疫調如火如荼進行中，卻也成了詐騙集團詐取個資的手段，高市警局接獲議員反映，最近疫情嚴峻，卻有詐騙集團利用疫調名義，以民眾被匡列在接觸者名單當中，要民眾提供全家人的個資；警方懷疑是騙取個資、再騙民眾匯款的手法，將積極追查幕後詐騙集團。

據了解，議員宋立彬指出，已有3名居民先後向他提到被騙走個資電話，對方自稱是衛生局疫調人員，稱他們已被匡列在與確診者接觸的名單，要求與居民核對個人資料，問他們名字、生日、身分證字號、家庭成員及相關個人資料，隨後說衛生局會再聯繫，卻下落不明。

目前岡山、梓官居民接到類似電話，事後向衛生局查證，卻根本沒這回事，但已被騙走個資。高市刑大表示，近日追查發現不肖歹徒利用民眾對於新冠肺炎的恐慌，趁機詐取民眾的個資及金錢，除了假裝疫調人員，要求提供個資外，另還有假裝醫護人員，詐騙住院病人的家屬，要求事先結清快篩醫療費用，騙取民眾錢財。

其中，三民一哈爾濱街派出所日前下午，68周姓男子神色緊張匆忙衝入派出所，不斷講手機通話並稱急需員警協助救援，他說，網路剛認識的女子染疫在院隔離，因要先繳費讓她急著想自殺，周男急忙匯款也趕緊求助警協助，警聽完原來這又是場新冠肺炎詐騙，苦勸周男，才化解他半信半疑的心。

高市警方呼籲，這些詐騙方式及手法不外乎是利用民眾對疫情的恐慌，只要民眾保持冷靜，接獲任何可疑來歷不明電話，除立即掛斷外，對於接獲信息主動小心查證，立即與165反詐騙專線聯繫或就近向警察機關報案，才能「多一份小心、少一份損失」。

(中時 )