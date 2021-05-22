《國防新聞》（Defense News）報導，英國已重啟3艘「艦隊固態物資支援艦」（Fleet Solid Support Ship）的標案，以支援「伊麗莎白女王級」（Queen Elizabeth-class）航空母艦等水面艦隊的遠洋任務。但在該級艦交付前，英國皇家海軍僅能靠1艘現役的同類支援艦獨挑大樑。

根據報導，英國國防部正廣邀各大造船公司，預計在2年內簽署合約，總價約16億英鎊（約新台幣633億元）。為振興英國造船業，該標案雖然同意外國廠商參與，但須與英國本土廠商合作，並由後者領導，「重要」作業也須於英國進行。

在前一次標案中，英國防部為壓低價格，將艦隊固態物資支援艦定義為「非軍事船隻」，以便繞過2017年制定的《國家造船戰略》，向國際廠商公開招標，結果引發國內造船產業的強烈反彈，最後標案在2019年取消。

雖然英國皇家海軍目前擁有「羅莎莉堡號」（A385）、「奧斯汀堡號」（A386）、「維多利亞堡號」（A387）等3艘艦隊固態物資支援艦，但其中僅有「維多利亞堡號」進行過改裝，能夠為「伊麗莎白女王級」航艦補給；且另外2艦不會進行改裝，將雙雙於2024年退役。

這代表在下一代固態物資支援艦服役前，英國皇家海軍僅能靠「維多利亞堡號」支援2艘「伊麗莎白女王級」；而只要該艦出問題，英國遠洋作戰能力就會大受影響。該艦10日一度於停泊英國南部波特蘭港（Portland Port）期間發生火災，有4人送醫治療，所幸損傷似乎不大，該艦稍後仍參與了「打擊戰士21」（Strike Warrior 21）軍演。

(中時新聞網)