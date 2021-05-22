《歌手當打之年》蕭敬騰。（中天綜合台提供）

全新一季《歌手當打之年》參賽歌手更是大有來頭，包括亞洲歌王蕭敬騰、天籟歌神周深、冠軍專門戶華晨宇，以及日本國寶級歌后米希亞等，都被視為本季「魔王級」歌手。除了陣容強大，全新賽制「奇襲賽」也在本季登場，奇襲歌手在聆聽完場上歌手表演後，可以選擇是否奇襲，若挑戰成功可取代該位歌手加入正規賽，若失敗則失去站上舞台的機會，有了這個新賽制更增添節目的緊張感與內容看點。

參與過多個音樂實境節目，以堅強實力問鼎華語樂壇的華晨宇，連小哥費玉清都誇讚不已，本季是華晨宇時隔2年二度參賽，他在心態上或者理念上都有成長，他更向觀眾喊話：「第二次再來《歌手》這個舞台，我不希望我帶來的東西還是2年前的華晨宇，那我其實沒有必要浪費電視機前的觀眾時間。」首戰華晨宇以自創曲〈寒鴉少年〉應戰，詮釋〈寒鴉少年〉時他秉持著「特立獨行」的表現方式，怪異的肢體展現與誇張又激昂的音樂，讓對手徐佳瑩力讚：「我聽到入神忘記自己在錄節目，這個人好怪但怪的好有魅力。」

同樣二度參賽的還有蕭敬騰，就有觀眾提出覺得這樣沒有新鮮感，也覺得製作單位不限制歌曲，就會變成是打歌的《歌手》，但蕭敬騰對觀眾的疑慮語帶調皮地說：「我們就是來打歌的不行啊？打歌也要拿出歌來打，你沒有歌我有歌，你沒有歌你不能來啊！」首戰他以高難度歌曲〈皮囊〉登場，他還笑喊：「大家很愛去KTV點這首歌，因為唱起來很爽，希望大家也能聽得很爽。」不料此話一出引來天籟歌神周深滿臉困惑：「這歌這麼難唱要怎麼唱很爽？」還望向一旁療癒型歌手毛不易發問：「你會去KTV唱這首嗎？」只見毛不易靦腆搖頭，歌手間逗趣的互動也是這比賽很大的看點。

蕭敬騰還身兼音樂串講人，他邀請曾擔任過《歌手》串講人的吳青峰到家作客，看到好友蕭敬騰先自認串講表現相當差，「我其實想賞自己一巴掌。」沒想到吳青峰一聽竟回應：「你應該賞的啊，這樣節目多有亮點，怎麼不賞啊？」但吳青峰也很好奇，因為蕭敬騰曾主持過金曲獎且獲得相當多好評，有過這麼難得的經驗，怎麼會對主持能力沒自信？不料蕭敬騰語出驚人：「金曲獎算什麼？」但他也笑著解釋：「因為做完了。」接著吳青峰彷彿喝到檸檬汁：「哎，《歌手》串講人算什麼，普普通通啦！」節目23日起，每週日晚間8點在中天綜合台播出。

(中時 )