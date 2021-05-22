苗栗永和山水庫早年淹沒區內古厝都「重見天日」。（羅浚濱攝）

苗栗永和山水庫蓄水量已低至2.4％，早年淹沒區內古厝都「重見天日」。（羅浚濱攝）

寶二水庫蓄水量僅剩3.1％。（羅浚濱攝）

寶山水庫蓄水量只剩8.7％。（羅浚濱攝）

竹苗水庫水位持續下降，竹縣寶二水庫蓄水量22日剩3.1％，苗栗永和山水庫更低至2.4％，早年淹沒區內古厝都「重見天日」，水公司指31日前若水庫集水區累計平均降雨量未達100毫米以上， 6月1日起新竹地區水情燈號將調整為「紅燈」實施供5停2，已紅燈的苗栗則延長停水8小時。

水公司三區處副處長謝東穎指出，永和山水庫水位持續下降，竹南頭份分區供水已進入第7週，平均日供水量從12噸降到9萬噸，水情非常吃緊，水利署已在尖山下圳設置抽水機和管線抽取中港溪的尾水，希望每天能增加2到3萬噸的水源。

謝東穎說，新竹地區目前日用水量為53萬噸，分為桃竹備援管線供22萬噸、寶山淨水廠15萬噸、隆恩堰10萬 噸、抗旱井3萬噸、新竹海淡廠1.3萬噸及湳雅淨水廠抽頭前溪水2萬噸，在石門水庫蓄水量低於10％後，新竹水情也相當緊張！

如果25日和28日降雨量未如預期，讓水庫集水區累計平均降雨量達到100毫米以上，6月1日起新竹地區水情燈號將從橙燈轉為「紅燈」，分甲、乙兩區實施供5停2，新竹科學區節水則從目前的15％提升至17％。

謝東穎指苗栗水情已是供五停二的紅燈，若永和山等水庫進水量不佳，6月1日起將延長停水2又1／3天，原本減供不停供的湖口、新豐，竹北及芎林高速公路以西，因石門水庫蓄水問題，將納入供5停2的甲區。

新竹地區水情燈號若調整為水紅燈，新竹縣42家住宿式長期照護機構也將配合供5停2或定點供水的措施。縣長楊文科指示衛生局督促長照機構未雨綢繆，衛生局已要求長照機構盤點機構內了解水塔或蓄水池的貯水量和用水量，階段要求是至少支撐48小時的自助抗旱能力，必要時再向水公司調度取水點輸水車。

(中時 )