新冠肺炎疫情擴大，中科出現首例確診案例。晶圓代工龍頭廠台積電在中科工廠一名員工確診，台積電22日表示，回溯這名員工的接觸史，發現有10多人曾近距離接觸，已要求全部返家自主隔離，目前並無不適症況，染疫個案症狀輕微，正在醫院診治中，強調不影響公司營運。

台中市府指出，案3443為台積電在中科廠的 工程師，與案3442為夫妻，該名員工症狀輕微，追查是該名員工上周末和確診者接觸後染疫，周日在公司收到接觸者確診消息，立即離開公司並自我隔離，在隔離期間經採檢驗出為陽性。

台積電表示，接獲該名員工確診通知，立即追溯確診員工的接觸史，曾有10餘人與該個案有近距離接觸，立即請接觸者返家隔離，目前全員並無不適症狀出現。

台積電強調，已對確診個案的工作場所及公共區域加強消毒，強調該個案不影響公司營運，全力配合政府防疫政策，強化防疫措施。

(中時 )