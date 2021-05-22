高雄市截至22日累積20例本土確診，足跡遍及海鮮燒烤店、化學公司、按摩店、市場等地，1名當地女子表示，她任職公司與住家都在足跡地點附近，日前又出現咳嗽頭痛症狀，她因此決定請假篩檢，此舉被公司同事肯定，紛紛要他早日康復；但她的家人卻痛罵她毛病很多，還要他搬出去住，避免傳染家人。

1名高雄女網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，最今高雄確診案例增加，且足跡都在她的公司與住家附近，日前發現有咳嗽、頭痛症狀，致電1992詢問後，決定向公司請假做篩檢，「我不想因為這樣疏忽了各種可能性，我想確保我的同事跟家人平安」；上司跟同事聽聞後紛紛給予鼓勵，並要她好好休養身體，令她十分感動。

1名女子表示，她任職公司與住家都在足跡地點附近，日前出現咳嗽頭痛症狀，決定請假篩檢，但家人卻罵她毛病很多，還要她搬出去住。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

不過，該女網友的家人卻是一直罵她，說她「毛病有夠多，還要回家傳染給別人」，家人甚至要她不要住在家裡，但她無奈地PO文表示，「在還沒確診之前，我該做的防疫，我也沒少，我也自行主動必須居家隔離，但卻得到家人的酸言酸語」；她說家人平時都不戴口罩，還會咳嗽讓她很緊張，而如今她只是因為擔心小症狀拖成大病情，怕波急家人，卻遭到家人惡言相向。

許多網友則留言表示，「你很棒，比起那些隱匿疫情的無良人士好太多了！祝福早日康復」、「你的家人只是反應過度而已，你的作法一定能換得好的回應」、「妳是對的!我們支持妳，家人不諒解也沒關係」。新型肺炎疫情蔓延全台，高雄市22日再增4例確診，已累積本土確診20例。

(中時新聞網)