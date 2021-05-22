指揮中心今日宣布校正回歸數字。（圖／指揮中心提供）

台灣本土確診數今日新增321例、校正回歸400例，指揮中心公布的新名詞「校正回歸」引發網友討論，不少人聽了霧煞煞。資深媒體人羅友志也很疑惑，在臉書上詢問網友「校正回歸」是什麼意思？並自嘲已經快跟不上每天下午的記者會了，「本人的智商水準真的跟不上了，每天下午的誦經法會聽起來開始覺得吃力了」。

羅友志今(22日)在臉書上表示，「校正回歸」請問是什麼意思？今天確診321，塞車病例清出來是400，不是321+400=721嗎？

針對衛福部長陳時中說「你們這樣報導不準確！數字是有意思的，400例跟321之間的關係，要校正回歸之後，才有....」，羅友志則指出，對不起，本人的智商水準真的跟不上了，每天下午的誦經法會聽起來開始覺得吃力了；對不起，不是你們胡說八道、黑龍轉桌，真的是本人的智商跟能力有限，指揮中心永遠都是對的！（我沒300萬）各位老師好，什麼是「校正回歸」？

網友們也留言回應，「321是親生的，400是偷生的」、「文字遊戲，為什麼就不能據實以報呢？」、「他就是每天想這有的沒的，才白頭吧」、「防疫也能學到新成語『叫診回龜』！就是叫確診數像烏龜將頭縮回去的意思嗎？」，反萊豬精神科醫師蘇偉碩也在羅友志臉書上留言，「不就是檢驗量能不足，當天跑不出結果，加上傳系統不穩定會漏傳，兩者之一或都有」。

此外，針對「校正回歸」，陳時中解釋，這400例是因為檢驗塞車才檢出，分別「校正」回5月17日至21日的個案數，其中17日最多；也就是說，這400人打散，數字回歸本周逐日統計。

(中時新聞網)