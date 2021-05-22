為何突然出現「校正回歸」？ 柯文哲道破根本：用原制度處理新局面

疫情連日升溫，各縣市政府管控加嚴，今確診與校正個案共增加721例本土個案，針對中央的「校正回歸」說詞，台北市長柯文哲表示，因檢體量大導致塞車，認為病例多還堅持用PCR來做確診人數的話，在公衛上不太實際，呼籲中央要有新方法，才能反映疫情實際狀況。

指揮中心今公布400例本土個案為「校正回歸」，分別分佈到5月16到21日的各日個案，引發議論。柯文哲表示，過去病例不多時，並沒有把快篩視為確診標準，都要求PCR核酸檢測呈陽性才會通報，因此造成案例變多、流程沒改變，導致塞車。

柯文哲表示，以前採檢是做PCR，採檢後，會先把資料輸入法定傳染病登入系統，再把檢體送實驗室，一般來講，過去都是用最靈敏精確的PCR，缺點是門檻較高，要有特殊訓練人員與機器。

柯文哲指出，等到2天後檢驗結果出爐，才會把資料輸入，接著疾管署才會看到病人是「檢查結案」，接著指揮中心會把病人標號、跟國人宣布。

柯文哲說，最近樣本數太多，實驗室來不及做PCR核酸檢測，所以才會一下子累積這麼多，才會有所謂的校正回歸。他強調，今天確診案例700多例，很多是已經採檢，「但這幾天報告才出來！」

柯文哲認為，中央堅持以PCR為準作為確診人數，公共衛生上是不切實際，每天公布疫情數目應要一個新的方法，才可以精確反映實際狀況。

(中時 )