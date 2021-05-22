知名財經節目主持人邱沁宜，不僅人長得美，還斜槓主播、作家等多重身分。擁有國立台灣大學EMBA財金所、北京大學光華管理學院EMBA商學所高學歷的她，稍早也嘗試解讀指揮中心公布新名詞「校正回歸」之意，更被粉絲大讚人美心美，勇於抒發真心話。

指揮中心今日公布今日國內323例COVID-19確定病例，分別為321例本土及2例境外移入（案3462、案3867），另有400例本土個案為校正回歸上週各日個案。針對校正回歸這個說法，也讓高學歷美女邱沁宜嚇了一大跳，在臉書PO文直呼：「啥米，還有這一招：校正回歸，歹勢，學校統計沒學好還真沒聽過。」

不過畢業自政大新聞系的她，也嘗試翻譯了一下校正回歸意思，「校正之後，一切正回歸正常中，大家不要太驚嚇！」然而邱沁宜不愧是專家，接著更以一句話突破盲點，直言：「校正回歸到底可以用幾次？那每次的數字都要重新分析重新解讀？這…也是防疫奇景。」

邱沁宜又說，既然不能期待股市校正回歸，我們只能校正自己的錯誤，重新回歸正確習穩定的操作策略，接著更開放網友留言造句，提升正面思考能力，果然獲得網友熱烈迴響，幽默留言「希望星期一台積電自動校正回歸670」、「月結比較不麻煩」、「前幾天被違約交割的，後來股市反彈，不曉得能不能向政府申請校正回歸！？取消違約交割」、「這樣的言論會風向不正確喔」。

(中時新聞網)