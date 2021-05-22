上海復星醫藥董事長：願意將疫苗服務於台灣同胞。取自中國政府網

上海復星醫藥董事長兼首席執行官吳以芳今表示，早在2020年3月，復星醫藥集團就與德國BioNTech公司簽訂協議，參與該公司的mRNA新冠疫苗研發，並擁有在中國大陸及港澳台地區的獨家商業權益。復星有意願將疫苗服務於台灣同胞。

新華社報導，吳以芳強調，復星有意願將疫苗服務於台灣同胞。自去年以來，通過多個渠道，一直在積極推進向台灣提供這款疫苗。復星期待安全有效的疫苗能早日為台灣疫情防控發揮積極作用，以利維護台灣同胞生命健康安全，儘早恢復正常生活。

(中時 )