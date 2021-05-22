安南區怡安路果菜市場號稱台南最大菜市場，每天出入超過1000人，中央流行疫情指揮中心公布案3615曾3度前來消費，市場主任顏書政驚聞遭確診足跡入侵，強調全面消毒，落實入口處實聯制，每日關門後嚴禁民眾出入。
怡安路果菜市場由台南地區農會管理，市場內有800多個攤商，是台南市最大果菜市場，估計每天出入1000至2000人，被稱是安南區每天人口移動最多的地方。
中央流行疫情指揮中心22日公布1名60多歲確診者，疫調顯示他曾在14日、18日、21日這3天自行騎車到市場內吃早餐，病毒抵達安南區心臟地區，驚動市場攤商與管理人員。
顏書政說明，市場20日實施實聯制，因為市場占地大，出入人口多，大多是不會操作手機QR-CODE的長輩，需要輔以人力教導填資料，推行實聯制受嚴峻考驗。
台南市衛生局人員22日前來市場消毒，市場人員心裡就覺得不妙，果然下午就傳來確診足跡入侵的新聞。
他強調，怡安路果菜市場是很多附近生活圈民眾採買生活必需品的地方，市場每天必須面對大批群眾，在地方深具重要性，無法因為確診足跡入侵就關門，呼籲大家做好自身健康管理，市場一旦淪陷會影響很多人生計。
(中時 )
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