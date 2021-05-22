國內本土新冠肺炎疫情升溫、三級警戒，連江縣疫情指揮中心今（22日）表示，無新增密切接觸需居家隔離個案，維持居家隔離26人、居家檢疫11人，目前擴大範圍快篩結果均為陰性，持續呼籲軍民減少外出，做好相關防疫措施。

連江縣疫情指揮中心指出，疫情衝擊以老年人及慢性疾病者為主，原為輕症及無症狀者亦可能演變為重症，中央已通知各縣市政府留意收治於加強型防疫旅館及集中檢疫場所個案之病程發展，並應預先規畫後送機制。

連江縣疫情指揮中心持續呼籲，民眾待在家，非必要別出門，減少交流及群聚，警察局要加強巡邏；全國三級警戒，雙北疫情嚴峻有向外擴散，要密切關注動態，鼓勵民眾別赴台，自台返馬人員務必自主健康監測14日。

此外，快篩將持續推動，疫苗依照優先順序加快注射速度。居家辦公以跨島同仁及業務允許情況下由機關首長同意後實施。

連江縣疫情指揮中心再次提醒鄉親疫情期間務必減少出門，避免群聚，勤洗手，戴口罩，保持社交距離，各公共場所、賣場、餐飲業落實3級防疫各項措施，自我健康監測者依注意事項辦理，防疫視同作戰人人有責，保護自己也保護他人。

鄉親如有相關問題請撥打連江縣疫情指揮中心24小時專線0963-772-160、防疫專線1922。

(中時 )