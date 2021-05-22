新營醫院戶外採檢站。（新營醫院提供／劉秀芬台南傳真）

台中朝陽科技大學學生KTV夜唱群聚感染新冠肺炎，台中市政府呼籲未留校的師生也去篩檢，衛福部新營醫院21日起設立戶外篩檢站，21、22日共有9名朝陽學生前去作PCR核酸檢測，21日3人檢測為陰性；22日6人的檢測要等到晚上或23日才有結果。

新營醫院院張陳明智表示，隨著本土病例逐漸增加，人人自危，近期至新營醫院採檢者人數激增，因此院方21日起設立戶外篩檢站，首日戶外篩檢人數40人，其中有3名朝陽學生；22日戶外篩檢人數也有30多人，朝陽學生占6位。

陳明智說，這些前往檢測者都為無症狀者，居住於新營或嘉義等地，前往檢測原因大都是有經過確診者涉足場所，為了安心，才前往檢測。

陳明智表示，為減輕急診檢疫人員的負擔，同時解決民眾就醫久候的問題，於戶外以移動式貨櫃設置發燒篩檢站採，為兼顧安全與效率，將採檢區與被採檢區分隔，安全防護達到阻隔病毒穿透，採檢人員雙手伸進採檢洞口，藉由作業手套進行篩檢。

新營醫院戶外採檢站採檢一個案約3分鐘，可以同時進行2人或同時多間採檢，每小時可完成採檢20多人次，待採檢人多時，陳明智與副院長王蘭福也會前去協助，有效提升採檢能量。

新營醫院表示，疫情大爆發後，醫院主動為住院病人包括精神科病床病人進行篩檢，累計有350人，尚不包括主動前往要求篩檢者，因此才會於戶外設立篩檢站，減輕急診壓力。陳明智也呼籲民眾，若是身體無症狀，盡量利用「防疫門診」進行篩檢。

(中時 )